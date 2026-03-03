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3 марта, 11:27

Большунову предлагали сменить гражданство ради Олимпиады-2026

Алина Савинова

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что у него были предложения о смене спортивного гражданства перед Олимпийскими играми в Италии, однако он не стал их рассматривать.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляцию 29-летнего спортсмена на отказ в предоставлении нейтрального статуса для участия в Олимпиаде-2026.

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — приводят «Вести» слова Большунова.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира. Также россиянин дважды выигрывал лыжную многодневную гонку «Тур де Ски».

Ранее лыжник Савелий Коростелев заявил, что Большунов не смог бы составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо на Олимпиаде в Италии.

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Источник: Вести
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Александр Большунов
Олимпиада

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