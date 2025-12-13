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ОИ Милан Кортина 2026

Коростелев получил квоту на участие в Олимпийских играх-2026

Алина Савинова
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту на участие в Олимпиаде 2026 года в спринтерской гонке.

В субботу 22-летний спортсмен выступил в квалификации спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Он занял 52-е место и не вышел в четвертьфинал, однако выполнил условия отбора на Олимпийские игры.

Ранее квоту на участие в спринте на Олимпиаде завоевала россиянка Дарья Непряева. Квоты не являются именными и выдаются на страну.

Российские лыжники впервые с 2022 года выступили на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 10 декабря FIS одобрила Непряевой и Коростелеву нейтральный статус для участия в международных турнирах.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Савелий Коростелев.Коростелев не прошел квалификацию: онлайн-трансляция этапа Кубка мира в Давосе

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Савелий Коростелев
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