Коростелев получил квоту на участие в Олимпийских играх-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоту на участие в Олимпиаде 2026 года в спринтерской гонке.

В субботу 22-летний спортсмен выступил в квалификации спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Он занял 52-е место и не вышел в четвертьфинал, однако выполнил условия отбора на Олимпийские игры.

Ранее квоту на участие в спринте на Олимпиаде завоевала россиянка Дарья Непряева. Квоты не являются именными и выдаются на страну.

Российские лыжники впервые с 2022 года выступили на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 10 декабря FIS одобрила Непряевой и Коростелеву нейтральный статус для участия в международных турнирах.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.