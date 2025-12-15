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Коростелев — об Олимпиаде в Италии: «Увидимся там!»

Алина Савинова

Российский лыжник Савелий Коростелев отметил, что ему было тяжело на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, однако 22-летний спортсмен позитивно настроен на будущие старты.

10 декабря Коростелев получил нейтральный статус. В Давосе он занял 52-е место в квалификации спринта и 25-е — в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

«Это был мой дебют. Было не очень хорошо, действительно тяжело на высоте. Но это только начало», — цитирует Коростелева SVT.

На вопрос о возможности поехать на Олимпиаду в Италии лыжник ответил: «Увидимся там!»

По итогам выступления на третьем этапе Кубке мира Коростелев получил четыре олимпийские квоты: в спринте, гонках с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.

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Савелий Коростелев
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