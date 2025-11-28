Савелий Коростелев: «Шансы поехать на Олимпиаду оцениваю в один процент»

Российский лыжник Савелий Коростелев, подавший апелляцию в CAS на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS), в интервью «СЭ» признался, что крайне пессимистично оценивает свои шансы в ближайшее время выступить на международных стартах, включая Олимпийские игры.

«Если раньше я говорил, что шанс поездки на Олимпиаду составляет 95-97 процентов, то сейчас оцениваю его в один процент — время ограничено, имеются бюрократические процессы, которые можно легко затягивать», — отметил 21-летний лыжник.

Спортсмен пояснил, что даже положительное решение CAS может не успеть пройти все процедуры. «Ожиданий нет, допустят — будет классно, не допустят — я уже, в принципе, смирился», — резюмировал Коростелев.

Ожидается, что CAS вынесет вердикт по иску российских лыжников до 10 декабря. Группа наших спортсменов, в которую входит Савелий, оспаривает отказ FIS на запуск программы нейтральных статусов, несмотря на рекомендации МОК и опыт других видов спорта.