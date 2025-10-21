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21 октября 2025, 19:54

Источник: российских лыжников не допустили к участию в Олимпиаде-2026

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские лыжники гарантированно не примут участия в Олимпиаде-2026, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, ни один спортсмен из России не будет допущен к Играм даже в нейтральном статусе. Представители Норвегии заявили, что будут бойкотировать соревнования в случае участия россиян, эту позицию поддержали и другие скандинавские страны.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Во вторник, 21 октября, FIS должна рассмотреть вопрос о допуске россиян к участию в турнирах.

18 октября сообщалось, что, согласно конфиденциальному опросу среди национальных федераций, большинство стран готовы поддержать возвращение спортсменов из России на международные соревнования.

Александр Большунов.Скандинавы не пустили российских лыжников на Олимпиаду. Пробить стену не удалось

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