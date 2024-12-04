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Сегодня, 12:23

Российские ски-альпинисты получили возможность отобраться на Олимпиаду-2026

Даниил Аршавский
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Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях на нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

В 2026 году в программу Олимпийских игр в Италии впервые включат соревнования по ски-альпинизму. Для участия в турнире россиянам и белорусам потребуется получить нейтральный статус, подав заявление и документы в ISMF, а также заплатив от 2,5 тысяч до 5 тысяч евро.

В соревнованиях смогут выступить только российские и белорусские спортсмены, не имеющие связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии. Кроме того, атлеты не будут иметь права использовать флаги, гербы, гимны и другую государственную символику.

Ски-альпинисты стали первыми представителями России и Белоруссии, получившими от международной федерации по зимним олимпийским видам спорта возможность выступить на международном турнире.

Источник: ТАСС
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