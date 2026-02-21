Бородавко о результате Коростелева в марафоне на Олимпиаде-2026: «Все ждали медалей. Поэтому любое другое место не имеет никакого значения»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Савелия Коростелева в марафоне на 50 километров на Олимпиаде-2026.



«Норвежцы показали феноменальную функциональную подготовку. Не менее феноменальная работа лыж, здесь они имели колоссальное преимущество над всеми. Это позволило им не менять лыжи все семь кругов. У Савелия перед сменой были серьезные проблемы. Поэтому норвежцы не оставили никаких шансов.

Пятое место Коростелева? Все ждали медалей, попадания в призы. Поэтому любое другое место, хоть четвертое, хоть пятое, не имеет никакого значения. Ожидания были совсем другие» — сказал Бородавко «СЭ».



22-летний Коростелев финишировал на пятой позиции, проиграв победителю Йоханнесу Клебо 3 минуты и 16 секунд.



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