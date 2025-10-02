Норвежский журналист ответил на слова «русофобки Сван» про российских лыжников на Играх-2026

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт сказал, что удивится, если шведская лыжница Линн Сван действительно будет бойкотировать Олимпиаду-2026 в случае допуска на нее российских спортсменов.

«Линн Сван была и остается одной из самых последовательных противниц участия России в международных соревнованиях по лыжному спорту, пока на Украине продолжается конфликт. По-моему, Вероника Степанова даже в какой-то момент назвала ее русофобкой. Единственное возможное решение — допустить россиян в качестве нейтральных спортсменов. Я буду удивлен, если Сван примет решение бойкотировать Игры в случае допуска нескольких российских лыжников в качестве нейтральных атлетов», — цитирует Сальтведта РИА «Новости».

Сван 25 лет, она побеждала на этапах Кубка мира, но не завоевывала медали Олимпийских игр. В интервью газете Expressen она отметила, что не хочет соревноваться на Олимпиаде-2026 с россиянами.

Ранее канал TV2 сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была близка к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Организация рассчитывала принять решение в пользу допуска россиян на заседании в сентябре, однако его пришлось отложить из-за полярных мнений ряда руководителей FIS.

Если на очередном заседании в октябре у членов совета FIS не будет единого мнения, то вопрос о допуске могут вынести на голосование. При положительном исходе россияне смогут выступить на этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2026.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. 19 сентября спортивный директор МОК Пьер Дюкрей заявил, что есть вероятность того, что лыжникам из России будет дан шанс отобраться на Олимпиаду.