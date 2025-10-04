Норвежский лыжник Клебо заявил, что не задумывался о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска россиян

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал возможный бойкот Олимпийских игр 2026 года в случае допуска россиян.

«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом», — цитирует спортсмена NRK.

2 октября в интервью газете Expressen шведкая лыжница Линн Сван отметила, что не хочет соревноваться на Олимпиаде-2026 с россиянами и намерена бойкотировать соревнования в случае их допуска.

Ранее канал TV2 сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была близка к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Организация рассчитывала принять решение в пользу допуска россиян на заседании в сентябре, однако его пришлось отложить из-за полярных мнений ряда руководителей FIS.