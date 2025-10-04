Олимпиада
Норвежский лыжник Клебо заявил, что не задумывался о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска россиян

Сергей Ярошенко

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал возможный бойкот Олимпийских игр 2026 года в случае допуска россиян.

«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход, а потом поговорим об этом», — цитирует спортсмена NRK.

2 октября в интервью газете Expressen шведкая лыжница Линн Сван отметила, что не хочет соревноваться на Олимпиаде-2026 с россиянами и намерена бойкотировать соревнования в случае их допуска.

Ранее канал TV2 сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была близка к тому, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Организация рассчитывала принять решение в пользу допуска россиян на заседании в сентябре, однако его пришлось отложить из-за полярных мнений ряда руководителей FIS.

Линн Сван.Шведская лыжница готова бойкотировать Олимпиаду, если на нее допустят Россию. Эпатаж от Линн Сван

Йоханнес Клебо
В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028
«Не давать его ни одной стране». В Европейской федерации тяжелой атлетики призвали МОК отменить нейтральный статус россиян и белорусов
Прыгун с трамплина Климов: «Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует»
Прыгун с трамплина Климов: «Пока мы здесь отстранены, там произошла куча нововведений»
