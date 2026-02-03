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Иверсен: «Это шок, что я еду на Олимпиаду. Два года назад меня уже списали со счетов»

Алина Савинова

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен эмоционально прокомментировал свое включение в состав сборной на Олимпийские игры-2026 в Италии.

«Это шок, что я еду на Олимпиаду. В каком-то смысле никто этого не ожидал. Два года назад меня уже списали со счетов. Лишь несколько человек в меня верили», — приводит NRK слова Иверсена.

Спортсмен признался, что долгое время находился в тени собственного успеха.

«Конечно, я чувствовал, что надо мной висит призрак. С тех пор, как я стал чемпионом мира, я ничего толком не добился. За последние четыре года у меня было много дней, когда я мечтал хотя бы о бронзе. Потому что для меня это было бы так же хорошо, как и золото», — добавил он.

Лыжник также отметил, что ключевую роль в его возвращении сыграла личная жизнь. После победы на чемпионате мира в 2021 году он встретил свою девушку Беттину Буруд, которая стала для него важным источником энергии в последние годы.

34-летний Иверсен является четырехкратным чемпионом мира, победителем и призером этапов Кубка мира. На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал серебро в эстафете.

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Эмиль Иверсен
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