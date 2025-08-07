Нортуг отказался от возвращения ради Олимпиады-2026

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг поставил крест на идее выступить на ближайшей Олимпиаде в Турине. 39-летний норвежец заявил местному телеканалу TV2, что сейчас погружен в другие проекты и навряд ли вернется к официальным стартам раньше 2027 года.

Ранее звездный ветеран вел переговоры с несколькими иностранными сборными, которые могли бы включить его в олимпийскую заявку. Но сейчас речь только о чемпионате мира-2027, который состоится в шведском Фалуне.

Ходили слухи, что Нортуг может получить австрийский паспорт, но этот проект реализовать не удалось. Потом Петтер начал переговоры с Мексикой — на данный момент они продолжаются. В прошлом году знаменитый лыжник вместе со своим старшим братом Эвеном стал вторым в командном классическом спринте на чемпионате Норвегии, а минувшей зимой занял восьмое место на дистанции 10 км классикой. Однако подобные результаты не позволили ему отобраться в норвежскую сборную.