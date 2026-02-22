Непряеву могут дисквалифицировать в марафоне за использование чужих лыж

Российская лыжница Дарья Непряева может получить дисквалификацию в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026, заявил член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

23-летняя россиянка по ошибке заехала в чужой бокс, надев лыжи немки Катарины Хенниг.

«Варианты разные есть: от предупреждения до снятия. Решение должны принять судьи, мы на них повлиять никак не можем. Давайте его дождемся», — цитирует Крянина ТАСС.

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