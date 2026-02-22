Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

22 февраля, 14:07

Непряеву могут дисквалифицировать в марафоне за использование чужих лыж

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская лыжница Дарья Непряева может получить дисквалификацию в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026, заявил член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

23-летняя россиянка по ошибке заехала в чужой бокс, надев лыжи немки Катарины Хенниг.

«Варианты разные есть: от предупреждения до снятия. Решение должны принять судьи, мы на них повлиять никак не можем. Давайте его дождемся», — цитирует Крянина ТАСС.

Дарья Непряева, лыжные гонки Олимпиада 2026: марафон / масс-старт&nbsp;&mdash; онлайн трансляция.Непряева забрала чужие лыжи на пит-стопе: онлайн-трансляция марафона на Олимпиаде-2026

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дарья Непряева
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Рубио заявил об отсутствии военного решения украинского конфликта
Вы знали, что в 1980 году в Уругвае прошел мини-чемпионат мира — Мундиалито? В нем играл 20-летний Марадона
Трамп заявил о возможности заключения сделки с Ираном на следующих выходных
Путин отменил обязанность оферты миноритариям при ускоренной продаже активов
Дуглас Сантос будет основным в Бразилии, «Спартак» увидит, кого отдал бесплатно. Кто из игроков РПЛ едет на ЧМ-2026
«Вегас» победил «Каролину» в первом матче финала Кубка Стэнли
Популярное видео
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Захарова поддержала российских спортсменов в период отстранения: «Выдержали многолетнее давление»
Сорокин: «Решение по допуску россиян во многом зависит не от ФИФА, а от УЕФА»
Егорян: «Думаю, маленькими шажочками мы идем к полному возвращению российских спортсменов»
Егорян — о возвращении флага и гимна российским фехтовальщикам: «Радостная и ожидаемая новость»
«Не сразу и не так быстро». Европа тормозит возвращение флага России в фехтовании и других видах спорта
«Мы не ожидаем бойкотов». В НХЛ высказались о возвращении России на международные турниры
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Непряева занимает 12-е место после 25 километров марафона на Олимпиаде-2026

Шведка Эбба Андерссон выиграла золото марафона на Олимпиаде-2026
Новости
RSS RSS
Все новости