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ОИ Милан Кортина 2026

Непряева завоевала еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026

Анастасия Пилипенко
Дарья Непряева.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева завоевала квоты для участия в Олимпиаде-2026 в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

В воскресенье, 14 декабря, 23-летняя спортсменка финишировала 20-й в гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Давосе.

Днем ранее она заняла 39-е место в квалификации спринта, также выполнив олимпийский норматив.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Непряевой и Савелию Коростелеву нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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Дарья Непряева
Сборная России по лыжным гонкам

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