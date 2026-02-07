Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

7 февраля, 15:28

Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде-2026

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Непряева.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева упала на спуске во время скиатлона на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Падение россиянки случилось на последнем круге классической части гонки.

Фото Скриншот трансляции на Okko

Соревнования проходят на лыжном стадионе «Тезеро» в Валь-ди-Фьемме. Россиянка стартовала под 17-м номером.

В Олимпийских играх в Италии принимают участие только двое лыжников из России — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они выступят в нейтральном статусе. Оба спортсмена проведут по четыре гонки: скиатлон, классический спринт, коньковая разделка и марафон классическим стилем на 50 км.

Первый старт Дарьи Непряевой на&nbsp;Олимпиаде-2026: онлайн-трансляция скиатлона.Шведка Карлссон победила, Непряева — 17-я: онлайн-трансляция скиатлона на Олимпиаде-2026

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дарья Непряева

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Дуран расторг контракт с питерцами, Миронова делят «Локо» и «Краснодар». Главные трансферные слухи РПЛ за 15 мая
Российские войска освободили село Чаривное в Запорожской области
Форвард «Монреаля» Демидов забил первый гол в Кубке Стэнли
«Амур» объявил сбор средств для лечения экс-вратаря Алексея Мурыгина
Появились первые кадры возвращенных из украинского плена военных ВС РФ
Церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым началась в Москве
Популярное видео
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Мамиашвили — о допуске российских борцов с флагом и гимном: «Решение было принято единогласно»
Российским борцам вернули флаг и гимн. Нашу сборную допустили на все международные соревнования
Российских борцов допустили до соревнований под эгидой UWW без каких-либо ограничений
World Gymnastics с февраля 2024 года присвоила нейтральный статус 456 россиянам
Закрытое заседание по иску СБР к IBU прошло в Спортивном арбитражном суде
Алаев пропустил совещания комитета УЕФА из-за логистических и визовых проблем
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпийская чемпионка Ди Чента рада допуску российских лыжников до Олимпиады-2026

Шведская лыжница Карлссон выиграла скиатлон на Олимпиаде-2026, Непряева — 17-я

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости