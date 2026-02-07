Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева упала на спуске во время скиатлона на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Падение россиянки случилось на последнем круге классической части гонки.

Скриншот трансляции на Okko

Соревнования проходят на лыжном стадионе «Тезеро» в Валь-ди-Фьемме. Россиянка стартовала под 17-м номером.

В Олимпийских играх в Италии принимают участие только двое лыжников из России — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они выступят в нейтральном статусе. Оба спортсмена проведут по четыре гонки: скиатлон, классический спринт, коньковая разделка и марафон классическим стилем на 50 км.

