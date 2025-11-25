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25 ноября 2025, 19:32

Немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду из-за разбирательства по делу о допинге

Алина Савинова

Немецкая лыжница Виктория Карл не примет участия в Кубке мира сезона-2025/26 и Олимпийских играх в Италии, сообщает пресс-служба Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV).

30-летняя спортсменка временно отстранена от соревнований по подозрению в употреблении допинга. В DSV заявили, что расследование нарушения продолжается, поэтому участие лыжницы в соревнованиях в предстоящем сезоне, включая Олимпиаду, исключено.

Сама Карл отметила, что продолжит усердно тренироваться и надеется на своевременное и адекватное решение по данному делу, которое позволит ей продолжить карьеру.

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе немки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который спортсменке назначил врач по медицинским показаниям. При этом Карл заблаговременно предупредила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.

Карл является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном спринте. Также на ее счету серебро в эстафете на Играх в Пекине.

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Виктория Карль
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