Немецкая лыжница Карль прокомментировала пропуск Олимпиады-2026 из-за допинга

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль прокомментировала пропуск Олимпиады-2026 из-за допинга.

«Мне трудно принять, что небрежное и неправильное медицинское лечение разрушило мою мечту об Олимпиаде. Я всегда надеялась, что в конце концов все наладится», — приводит слова Карль NRK.

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе немки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. Тогда в пресс-службе Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV) сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который Карль назначил врач по медицинским показаниям.

25 ноября в DSV заявили, что 30-летняя спортсменка временно отстранена от соревнований. Расследование нарушения продолжается, поэтому участие лыжницы в соревнованиях в предстоящем сезоне, включая Олимпиаду, исключено.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.