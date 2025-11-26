Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

Милан-2026

26 ноября, 12:15

Немецкая лыжница Карль прокомментировала пропуск Олимпиады-2026 из-за допинга

Анастасия Пилипенко

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль прокомментировала пропуск Олимпиады-2026 из-за допинга.

«Мне трудно принять, что небрежное и неправильное медицинское лечение разрушило мою мечту об Олимпиаде. Я всегда надеялась, что в конце концов все наладится», — приводит слова Карль NRK.

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе немки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. Тогда в пресс-службе Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV) сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который Карль назначил врач по медицинским показаниям.

25 ноября в DSV заявили, что 30-летняя спортсменка временно отстранена от соревнований. Расследование нарушения продолжается, поэтому участие лыжницы в соревнованиях в предстоящем сезоне, включая Олимпиаду, исключено.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Вашингтон» провел церемонию в честь двух рекордов Овечкина
Фигурантов дела о квартире Долиной осудили до семи лет колонии
Песков отметил проблемы Зеленского с легитимностью
На Украине проходят обыски у главы офиса президента. 5 фактов об Андрее Ермаке
«Мама избивала Лену». Страшная история вокруг фигуристки Костылевой обрастает подробностями
«Спартак» отказался от Джикии, «Зенит» готовится к распродаже, «Локо» может потерять Батракова. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Монако»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Монако»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Великая игра в Нижнекамске
Великая игра в Нижнекамске
Что творится с ЦСКА, проблемы Хартли в «Локо», расторжение Дригера
Что творится с ЦСКА, проблемы Хартли в «Локо», расторжение Дригера
«Челси» — «Барселона»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Барселона»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Байер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Байер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немецкая лыжница Карл пропустит Олимпиаду из-за разбирательства по делу о допинге

Савелий Коростелев: «Шансы поехать на Олимпиаду оцениваю в один процент»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости