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6 марта, 08:27

Лыжник Денисов, получивший нейтральный статус: «Коростелев обил все пороги пьедестала. Скоро туда залезет»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

24-летний лыжник Никита Денисов в интервью «СЭ» признался, что пристально следил за выступлением Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

— Я каждую гонку смотрел. Мы были на сборе в Армении с командой, очень переживали. Скиатлон будто сам бежал, по ощущениям. Столько сил пытался отдать Савелию... Мы очень болели. Сидели смотрели с Саней Бакуровым. Савелий — большой молодец. Даша тоже показала, на что была готова. Маленько, может, переволновалась где-то. Но считаю, у них все впереди.

— Первый блин не комом?

— Точно нет. Это первый опыт с усеченной командой. Савелий вообще уже все пороги этого пьедестала обил. Очень скоро, думаю, он туда залезет (через час после интервью Коростелев взял серебро молодежного чемпионата мира в масс-старте. — Прим. «СЭ»).

Когда у тебя меньше сервисменов, ты просто не можешь откатать то количество лыж, порошка, вариантов, сколько надо. У тебя есть, условно, два человека, а порошков, которые можно накатать, масса. И у тебя просто не будет времени это все в день гонки успеть накатать. Когда ездила фура, один сервисмен занимается порошками, другой делает мазь, третий готовит скользящую поверхность к гонке, четвертый мажет... Процесс отточен. А сейчас было очень тяжело работать, думаю.

Никита Денисов.«Мне дважды написали: «Заинтересованы в статусе?» Российский лыжник-нейтрал призывает последовать его примеру

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Дарья Непряева
Никита Денисов
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