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ОИ Милан Кортина 2026

3 марта, 13:42

Большунов назвал Олимпиаду-2026 легкой прогулкой для Клебо

Руслан Минаев

Российский лыжник Александр Большунов считает, что Олимпийские игры 2026 года в Милане были легкой прогулкой для норвежца Йоханнеса Клебо.

«В Олимпийских играх игры должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба, а так получилось, на Олимпиаде легкая прогулка для Йоханнеса Клебо. Я еще видел такое интервью, когда они его спрашивали, и он отвечает: «Ну, в Пекине же были сильные соперники, поэтому у меня там не все получилось». Меня тоже, как бы, это рассмешило», — цитируют Большунова «Вести».

Клебо завоевал шесть из шести возможных золотых медалей на Олимпиаде-2026 и установил рекорд по числу побед на одних зимних Играх. Всего на счету Клебо 11 золотых наград на зимних Олимпиадах.

Ранее Большунов назвал цирком скиатлон на Олимпиаде-2026 и добавил, что после этой гонки больше не смотрел Игры в Милане.

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Источник: Вести
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