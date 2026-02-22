Лыжникам вручили медали за марафон на церемонии закрытия Олимпиады-2026
Лыжники получили свои медали за марафон на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026. Награждение прошло на церемонии закрытия Игр в Вероне.
У девушек в амфитеатре «Арена ди Верона» золотую медаль получила шведка Эбба Андерссон, серебро — норвежка Хейди Венг, бронзу — Надя Келин из Швейцарии.
У мужчин на пьедестал поднялись Йоханнес Клебо, который получил свое шестое золото на этой Олимпиаде, Мартин Нюэнгет (серебро) и Эмиль Иверсен (бронза).
Мартин Нюэнгет, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.
Фото AFP
«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии закрытия Игр.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
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