Лыжникам вручили медали за марафон на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Лыжники получили свои медали за марафон на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026. Награждение прошло на церемонии закрытия Игр в Вероне.

У девушек в амфитеатре «Арена ди Верона» золотую медаль получила шведка Эбба Андерссон, серебро — норвежка Хейди Венг, бронзу — Надя Келин из Швейцарии.

У мужчин на пьедестал поднялись Йоханнес Клебо, который получил свое шестое золото на этой Олимпиаде, Мартин Нюэнгет (серебро) и Эмиль Иверсен (бронза).

Мартин Нюэнгет, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен. Фото AFP

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии закрытия Игр.

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