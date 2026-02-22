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Лыжникам вручили медали за марафон на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
Хейди Венг, Эбба Андерссон и Надя Келин.
Фото AFP

Лыжники получили свои медали за марафон на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026. Награждение прошло на церемонии закрытия Игр в Вероне.

У девушек в амфитеатре «Арена ди Верона» золотую медаль получила шведка Эбба Андерссон, серебро — норвежка Хейди Венг, бронзу — Надя Келин из Швейцарии.

У мужчин на пьедестал поднялись Йоханнес Клебо, который получил свое шестое золото на этой Олимпиаде, Мартин Нюэнгет (серебро) и Эмиль Иверсен (бронза).

Мартин Нюэнгет, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.
Фото AFP

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии закрытия Игр.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Церемония закрытия зимней Олимпиады 2026: онлайн-трансляция.Церемония закрытия Олимпиады 2026: Италия прощается с Играми. Онлайн-трансляция

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Йоханнес Клебо
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