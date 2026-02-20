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20 февраля, 13:13

Линн Сван не примет участие в масс-старте на Олимпиаде-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Линн Сван не вошла в состав сборной Швеции на масс-старт на 50 км, сообщает NRK.

Об этом стало известно в пятницу после объявления состава сборной Швеция на финальные дистанции лыжной программы. За Швецию выступят Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг и Эмма Рибом. Женский масс-старт пройдет в воскресенье, 22 февраля.

Ранее 26-летняя Сван на этой Олимпиаде выиграла золотую медаль в спринте. В последнее время шведка испытывала проблемы со здоровьем, из-за которых пропустит масс-старт.

В мужской гонке за Швецию выступят Йохан Хеггстрем, Калле Халфварссон, Густав Берглунд и Вильям Поромоа.

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Линн Сван
Олимпиада
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