Легков о Коростелеве: «У него точно будет олимпийская медаль, Савелий — сильный спортсмен»

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился с «СЭ» мнением о выступлении Савелия Коростелева на Олимпиаде-2026 в Милане.

«У Савелия все прекрасно, бился. Коростелев — сильный спортсмен. У него точно будет олимпийская медаль. Он был близок к наградам. Скиатлон — это главная боль Олимпиады? Боли нет, так получилось просто. Понимаю, что ему тяжело. Однозначно, Коростелев тоже переживает, но он подходит к этому с холодной головой. Савелий — очень уравновешенный спортсмен», — сказал Легков «СЭ».

На Олимпиаде-2026 Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, стал 15-м в гонке свободным стилем и 5-м строчку в марафоне. В классическом спринте лыжник не смог попасть в топ-30 по итогам квалификации.