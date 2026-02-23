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23 февраля, 15:50

Алыпов — о словах Большунова про цирк на Олимпиаде: «Коростелев правильно ответил ему — приезжай и забирай медали»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бронзовый призер Олимпийских игр-2006 в Турине Иван Алыпов отреагировал на слова Александра Большунова о лыжных гонках на Олимпиаде-2026.

Ранее Большунов в интервью «СЭ» назвал цирком скиатлон на Олимпийских играх: «Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк».

«Пусть приезжает», — ответил Большунову российский лыжник Савелий Коростелев, который участвовал в Олимпиаде-2026.

— Не стоит принижать значимость побед Клебо. В Олимпийских играх участвовал Коростелев — один из сильнейших лыжников России. Читал, что Большунов сказал: все очень просто, приезжай и забирай медали. Савелий правильно ответил ему: приезжай и забирай. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет, — приводит слова Алыпова «ВсеПроСпорт».

29-летний Клебо выиграл шесть золотых медалей на Олимпиаде-2026 и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Большунов
Иван Алыпов
Савелий Коростелев
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