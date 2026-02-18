Алыпов — о Клебо: «На сегодняшний день он непобедим»

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов прокомментировал «СЭ» 10-е золото Игр норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«Я считаю, что Йоханнес Клебо на сегодняшний день непобедим. — сказал Алыпов «СЭ». — Неважно, было бы больше российских лыжников или других. На данный момент он уже является лидером».

Также Алыпов оценил шансы норвежского лыжника побить рекорд американского пловца Майкла Фелпса, который стал 23-кратным олимпийским чемпионом.

«Нет, у него не получится побить рекорд Майкла Фелпса. По одной простой причине — в этом году он может стать 11-кратным олимпийским чемпионом. Если даже будет продолжать, то на Олимпиаде-2030 Клебо может стать только 17-кратным олимпийским чемпионом. А играть восемь лет — объективно — нет», — добавил Алыпов.

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(Варвара Новичихина)