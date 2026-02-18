Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

Алыпов — о Клебо: «На сегодняшний день он непобедим»

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов прокомментировал «СЭ» 10-е золото Игр норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«Я считаю, что Йоханнес Клебо на сегодняшний день непобедим. — сказал Алыпов «СЭ». — Неважно, было бы больше российских лыжников или других. На данный момент он уже является лидером».

Также Алыпов оценил шансы норвежского лыжника побить рекорд американского пловца Майкла Фелпса, который стал 23-кратным олимпийским чемпионом.

«Нет, у него не получится побить рекорд Майкла Фелпса. По одной простой причине — в этом году он может стать 11-кратным олимпийским чемпионом. Если даже будет продолжать, то на Олимпиаде-2030 Клебо может стать только 17-кратным олимпийским чемпионом. А играть восемь лет — объективно — нет», — добавил Алыпов.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 18&nbsp;февраля.Десятое золото Клебо и четвертьфиналы в хоккее: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

(Варвара Новичихина)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Иван Алыпов
Йоханнес Клебо
Олимпиада
Майкл Фелпс

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
«Полная неразбериха». В Норвегии недовольны допуском российских лыжников на мировые старты
Жителям Прибалтики начали предлагать страхование жилья на случай войны
«Зенит» не смог договорится с Головиным, «Краснодар» — с Карраскалем, а ЦСКА нашел вингера за 12 млн. Главные трансферные слухи РПЛ
«Почти до конца все будут думать, что я — главный злодей»: Медведев — о птицах на сетке и кино в стиле US Open
Представитель ЕК перепутал число санкционных пакетов против РФ на брифинге
Axios сообщил о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Москву и Киев в эти выходные
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Васильев считает победы Латыниной на Олимпийских играх более значимыми, чем победы Клебо

Клебо: «Мой девиз — жить и наслаждаться моментом»
Новости
RSS RSS
Все новости