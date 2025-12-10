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10 декабря 2025, 15:27

Губерниев о допуске Непряевой и Коростелева: «Поедут на Олимпиаду и будут побеждать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» получение нейтрального статуса Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Прекрасно, что их допустили. Поедут на Олимпиаду и будут побеждать. Так и надо. Мне за Пеклецову обидно, потому что она тоже могла поехать, но люди, которые с ней рядом, ничего не сделали для этого. Это печально.

Какие ожидания от Непряевой и Коростелева? Самые высокие: бороться за призовые места. То, что все это происходит в последний момент — никак на них не повлияет. Поедут и будут бороться», — сказал Губерниев в интервью «СЭ».

О получении спортсменами нейтрального статуса от FIS стало известно 10 декабря. Также до олимпийской квалификации в нейтральном статусе была допущена фристайлистка Анастасия Таталина.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. Он станет последним, где российские лыжники могут заработать квалификационные очки для отбора на Олимпиаду-2026.

Руслан Ботвенко

Дарья Непряева, Анастасия Таталина, Савелий Коростелев.Непряева, Коростелев и Таталина получили нейтральные статусы. Что дальше?

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Наталья Терентьева (Непряева)
Дмитрий Губерниев
Никита Коростелев

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