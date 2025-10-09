Главный тренер сборной США Гровер считает, что двух российских лыжников могут допустить до Олимпиады-2026

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер считает, что двое россиян получат квоты для участия в Олимпиаде-2026 в случае положительного решения о допуске со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Олимпийская квота России в случае допуска составит два человека — мужчина и женщина», — цитирует ТАСС интервью Гровера Race Ready.

Ранее спортивный директор МОК Пьер Дюкрей рассказал, что есть вероятность того, что российским лыжникам будет дан шанс отобраться на Олимпийские игры в Италии, которые пройдут в 2026 году.

В то же время президент FIS Йохан Элиаш несколько раз говорил, что россиян следует допустить к Олимпиаде.

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой FIS действует с марта 2022 года.