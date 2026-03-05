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5 марта, 13:42

Вяльбе: «Я тоже не верю в триумф норвежских лыжников. Но никто их проверять не будет»

Павел Лопатко

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление норвежских лыжников в марафоне на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Я тоже не верю. Но никто их проверять не будет. Проверяют их до старта, насколько мы знаем... Я и раньше говорила, что тот аппарат, которым мерят, он не объективен. И все это знают. А кто свидетель, например, из нашей команды или из команды Швеции, Финляндии, что у них вообще проверяли лыжи?» — цитирует Вяльбе «Россия 24».

Норвежец Йоханнес Клебо завоевал золото Игр-2026 в марафоне, вторым и третьим стали его соотечественники Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Россиянин Савелий Коростелев отстал на 3 минуты 38,3 секунды и занял пятое место.

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Источник: «Россия 24»
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Йоханнес Клебо
Мартин Нюэнгет
Эмиль Иверсен
Елена Вяльбе

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