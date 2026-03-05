Вяльбе — про слова Клебо о реванше за Игры-2022: «Брать реванш, когда нет того, кто забрал эти медали?»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что отсутствие россиянина Александра Большунова на международных соревнованиях негативно сказывается на виде спорта в целом.

«Клебо сказал, что на Играх-2026 берет реванш за Пекин? Брать реванш, когда нет того, кто забрал эти медали? Я считаю, что это уникальный спортсмен, абсолютно, однозначно. Он имеет право говорить что угодно. Точно так, как Саша (Александр Большунов. — Прим. «СЭ») для меня величайший и уникальный спортсмен и тоже имеет право говорить то, что он считает нужным. Но они не были в поединке. Поэтому это все пустой звон.

Потерял ли мир лыжных гонок с недопуском Большунова? 100 процентов. И из-за этого даже в Норвегии телевизионные показы соревнований не набирают того количества зрителей... Убийство спорта всегда происходит тогда, когда есть доминанта одной-единственной страны на протяжении долгого времени», — цитирует Вяльбе «Россия 24».

На Играх-2022 в Пекине российская команда с Александром Большуновым заняла первое место в мужской эстафете. Норвежская команда с Клебо стала второй. В гонке на дистанции 15 км Большунов финишировал вторым, а Клебо — третьим.

29-летний Клебо на Играх-2026 выиграл золотые медали на дистанциях 10 и 50 км, в скиатлоне 10+10 км, в эстафете 4x7,5 км, в личном спринте и в командном спринте. Всего у него 11 золотых медалей Олимпийских игр.