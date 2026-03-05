Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

5 марта, 14:03

Вяльбе — про слова Клебо о реванше за Игры-2022: «Брать реванш, когда нет того, кто забрал эти медали?»

Павел Лопатко

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что отсутствие россиянина Александра Большунова на международных соревнованиях негативно сказывается на виде спорта в целом.

«Клебо сказал, что на Играх-2026 берет реванш за Пекин? Брать реванш, когда нет того, кто забрал эти медали? Я считаю, что это уникальный спортсмен, абсолютно, однозначно. Он имеет право говорить что угодно. Точно так, как Саша (Александр Большунов. — Прим. «СЭ») для меня величайший и уникальный спортсмен и тоже имеет право говорить то, что он считает нужным. Но они не были в поединке. Поэтому это все пустой звон.

Потерял ли мир лыжных гонок с недопуском Большунова? 100 процентов. И из-за этого даже в Норвегии телевизионные показы соревнований не набирают того количества зрителей... Убийство спорта всегда происходит тогда, когда есть доминанта одной-единственной страны на протяжении долгого времени», — цитирует Вяльбе «Россия 24».

На Играх-2022 в Пекине российская команда с Александром Большуновым заняла первое место в мужской эстафете. Норвежская команда с Клебо стала второй. В гонке на дистанции 15 км Большунов финишировал вторым, а Клебо — третьим.

29-летний Клебо на Играх-2026 выиграл золотые медали на дистанциях 10 и 50 км, в скиатлоне 10+10 км, в эстафете 4x7,5 км, в личном спринте и в командном спринте. Всего у него 11 золотых медалей Олимпийских игр.

Источник: «Россия 24»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Йоханнес Клебо
Олимпиада
Елена Вяльбе

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе: «Я тоже не верю в триумф норвежских лыжников. Но никто их проверять не будет»

Лыжник Денисов, получивший нейтральный статус: «Коростелев обил все пороги пьедестала. Скоро туда залезет»
Новости
RSS RSS
Все новости