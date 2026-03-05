Вяльбе — о российских лыжниках на Олимпиаде-2026: «Я честно скажу, не верила, что у нас будут медали»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Не хочу обидеть Дашу [Непряеву] с Савелием [Коростелевым], я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Все-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами, у мужиков это норвежцы, у женщин — шведки и так далее. Объективности ради, Даша не была лидером в нашей сборной команде в этом году. Она там две минуты проигрывала и там две минуты. Они выступили достойно, абсолютно однозначно, особенно Савелий. В шестерке быть — хорошо, получил грамоту...» — цитирует Вяльбе «Россия 24».

22-летний Савелий Коростелев на Олимпиаде-2026 в Италии стал четвертым в скиатлоне и пятым — в марафоне. 23-летняя Непряева показала 11-й результат в марафоне, однако решением жюри была дисквалифицирована за ошибку при смене лыж.

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