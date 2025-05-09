Олимпиада
9 мая, 17:07

FIS не рассматривает выдачу wild card российским лыжникам для участия в Олимпиаде

Алина Савинова

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что вопрос выдачи специальных приглашений россиянам для участия в зимней Олимпиаде-2026 не был включен в повестку дня заседания организации, которое прошло 16 апреля.

«Что касается июньского конгресса FIS, то вопрос статуса российских и белорусских атлетов теоретически может быть рассмотрен. Выдача специальных приглашений (wild card) российским лыжникам для участия в Олимпийских играх на данный момент не обсуждается», — приводит «ВсеПроСпорт» слова представителя FIS.

Йоханнес Клебо и&nbsp;Ян&nbsp;Томас Йенсен.«Они не должны участвовать ни в каком виде спорта». Норвежские лыжники соскучились по россиянам, но против их возвращения

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с весны 2022 года. 10 марта сообщалось, что организация пока не планирует допускать россиян и белорусов к соревнованиям.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.

Источник: ВсеПроСпорт
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»
Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»
Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»
В ФЛГР ожидают решения по допуску российских лыжников на Олимпиаду в июне

Вяльбе рассказала, как строится подготовка сборной России к олимпийской зиме

Takayama

