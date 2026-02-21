Губерниев: «Я восхищаюсь Коростелевым. Сильный результат, особенно для дебюта»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Савелия Коростелева в марафоне на 50 километров на Олимпиаде-2026.



«Коростелев показал мировой уровень подготовки. Четвертый-пятый на Олимпиаде — это очень сильно, но недостаточно, чтобы бороться за призы и первой место. Но Савелий молодец. Это очень хороший и сильный результат, особенно для дебюта на Олимпийских играх. Я им восхищаюсь», — сказал Губерниев «СЭ».



22-летний Коростелев финишировал на пятой позиции, проиграв победителю Йоханнесу Клебо 3 минуты и 16 секунд.



