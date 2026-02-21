Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

21 февраля, 15:33

Губерниев: «Я восхищаюсь Коростелевым. Сильный результат, особенно для дебюта»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении Савелия Коростелева в марафоне на 50 километров на Олимпиаде-2026.

«Коростелев показал мировой уровень подготовки. Четвертый-пятый на Олимпиаде — это очень сильно, но недостаточно, чтобы бороться за призы и первой место. Но Савелий молодец. Это очень хороший и сильный результат, особенно для дебюта на Олимпийских играх. Я им восхищаюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

22-летний Коростелев финишировал на пятой позиции, проиграв победителю Йоханнесу Клебо 3 минуты и 16 секунд.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Савелий Коростелев
Дмитрий Губерниев

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Медведь напал на сноубордиста в Башкирии
Над территорией России за ночь сбили 17 украинских беспилотников
Новый ГОСТ на пиво введут в России с 2027 года
Главные провалы и скандалы Олимпиады-2026: «СЭ» собрал все в одной статье
Стало известно о предложении сдаться польским наемникам ВСУ в Димитрове
Сын сбежавшего банкира, стал звездой в Норвегии. Кто такой Никита Хайкин — вратарь главой сенсации ЛЧ «Буде-Глимт»
Популярное видео
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
Как гормоны могут испортить или улучшить жизнь? Разбираемся в подкасте «Гибкий ЗОЖ» с Ксенией Шойгу
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Атлетико» — «Брюгге»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Байер» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Судьи ВХЛ отстранены бессрочно
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Канада — США: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор финала
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Экс-защитник «Зенита» Мейра выразил надежду, что в следующем сезоне российские клубы будут играть в еврокубках
Дегтярев заявил, что Россия будет выгрызать свое место в спорте
Валуев о бойкоте зарубежных стран Паралимпиады-2026: «Своими действиями они не могут повлиять на участие наших спортсменов»
Ротенберг: «Мы великая хоккейная держава. Будем претендовать только на первое место»
Ротенберг — о серебре Филиппова на Олимпиаде-2026: «Читал в газете»
Антироссийский демарш накануне Паралимпиады: восемь стран хотят испортить церемонию открытия в Вероне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • petrovich56

    Митяй опять с катушек слетел...

    21.02.2026

    • Коростелев о том, что норвежцы ни разу не поменяли лыжи в марафоне: «Да ну на фиг! Проверьте их на фтор!»

    Коростелев о пятом месте в марафоне на Олимпиаде: «Пытался держаться до последнего, но сегодня не тот день»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости