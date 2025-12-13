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Губерниев о результатах Коростелева и Непряевой: «Люди попали на Олимпиаду — молодцы»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил выступления Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в Давосе.

«Люди попали на Олимпиаду — молодцы! С задачей справились. Очень тяжело. Те, люди, которые вооружились древками для флагов и кричат, что мы сразу должны побеждать всех шведов и норвежцев, могут пойти нафиг. Дальше готовимся к Олимпиаде. Есть время подготовиться. Понять, кто поедет, кто лыжи будет мазать, определиться с тренерским штабом и сервисерами. Это все важнее, чем золото в Давосе», — сказал Губерниев «СЭ».

Коростелев и Непряева не сумели отобраться в финальный раунд спринта на этапе Кубка мира, но выполнили условия отбора на Олимпийские игры.

Российские лыжники впервые с 2022 года выступили на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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Дарья Непряева
Савелий Коростелев
Дмитрий Губерниев

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