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Губерниев — о Непряевой: «Спортсмен должен держать удар со всех сторон»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» дал совет лыжнице Дарье Непряевой.

«Думаю, что она готова не самым лучшим образом [к Олимпиаде]. Почему так произошло, нужно спрашивать у тренеров. Может быть, это и какая-то психологическая или эмоциональная история. Но в любом случае, спортсмен должен держать удар со всех сторон. Нельзя позволять эмоциям взять верх, понимая, что у всех публичных людей есть поклонники и хейтеры. Всем надо брать пример с меня, потому что все мои хейтеры — мои поклонники. Я их люблю. А ненависть — обратная сторона любви, и наоборот иногда бывает. Главное, чтобы не было равнодушно. Непряева — спортсменка хорошая, только начинает, и она справится со многими историями», — сказал Губерниев «СЭ».

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Олимпиада в Милане проходит с 6 по 22 февраля. Следующая для Непряевой гонка пройдет 22 февраля — в заключительный день Игр женщины пробегут 50-километровый марафон.

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