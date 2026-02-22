Лыжница Дарья Непряева оценила первую Олимпиаду в своей карьере

Российская лыжница Дарья Непряева подвела итоги своего дебютного выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии. По словам 23-летней спортсменки, турнир дал ей бесценный опыт и понимание направлений для дальнейшего прогресса.

Лучшим результатом Непряевой стало 17-е место в скиатлоне. В марафоне она финишировала 11-й, но результат был аннулирован из-за ошибки при смене лыж.

«Последняя гонка интересная получилась, прикольно, — цитирует Непряеву ТАСС. — На самом деле у меня сейчас нет слов. Это моя первая Олимпиада, колоссальный опыт. Учитываю каждую свою ошибку, понимаю, над чем нужно работать. Что-то получилось, что-то нет».

На счету Непряевой — титул чемпионки мира среди юниоров, серебро взрослого чемпионата мира, две победы на чемпионатах России, а также несколько серебряных и бронзовых медалей национальных первенств.

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