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Непряева пошутила об ошибке с лыжами на Олимпиаде

Алина Савинова

Россиянка Дарья Непряева выложила шуточный ролик в TikTok после ошибки с лыжами в марафоне на Олимпийских играх в Милане.

Видео, опубликованное 23-летней спортсменкой, сопровождается звуком «Воровская жизнь нелегкая».

Во время смены лыж в марафоне Непряева с 14-м стартовым номером перепутала боксы и взяла пару, принадлежавшую немке Катарине Хенниг. Россиянка финишировала 11-й, однако ее результат был аннулирован.

После гонки Непряева призналась, что ей стыдно за этот инцидент. Она извинилась перед Хенниг, а та, в свою очередь, заявила, что не держит зла на россиянку.

Марафон выиграла шведка Эбба Андерссон. Второй стала норвежка Хейди Венг, третьей — Надя Келин из Швейцарии. Хенниг заняла девятое место.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Дарья Непряева (№14).«Мне очень стыдно». Непряева — о фатальной ошибке с лыжами в последней гонке Олимпиады-2026
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Дарья Непряева
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