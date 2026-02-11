Кожевникова — о словах Непряевой про отсутствие поддержки: «Сейчас нельзя никого клеймить»

Призер Олимпиады по фристайлу и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью «СЭ» прокомментировала слова Дарьи Непряевой после спринта на Играх в Италии о том, что она не получает поддержки от других российских лыжниц.

— Дарья упомянула, что не получает поддержки и от других лыжниц, а в основном ее подбадривают коллеги-мужчины. Нормальная ли это ситуация в женском индивидуальном спорте? Почему так происходит? Было ли в вашей карьере подобное?

— В моей карьере было очень по-разному. Рассуждать, нормально ли, что люди поддерживают по-разному, имеет тот же смысл, что и рассуждения о том, что женщины отличаются от мужчин и что у 10 млрд людей на планете Земля своя уникальная психика. Речь не о поддержке.

Сложилась аномальная ситуация: в силу двойных стандартов одни нации выступают, другие дискриминированы. Само по себе это очень злит. Давление нарастает, когда краник допуска открыли, но, чтобы просочиться в него, нужно приложить усилия, часто несовместимые с выживанием.

Например, молодой одинокий атлет может себе позволить действовать стратегически, пожертвовать заработком здесь, чтобы организовать возможности выступать там. Более взрослый атлет с детьми и обязательствами не может себе позволить паузы в оплачиваемых гонках или смену работодателя, потому что семью надо кормить. И то, что атлеты злятся на это, — совершенно нормально. Нормально также, что атлет не находит в себе сил феерить и рассыпаться в публичной поддержке тех, кто до Олимпиады добрался. Сейчас нельзя никого клеймить, надо просто этот период пережить с наименьшими потерями.

— Сложно ли отпустить негативную ситуацию и кайфовать на Олимпиаде? Что для этого нужно сделать?

— Вы пробовали бежать полтинник в соревновательном режиме? Я вообще не употребляю слова «кайф» применительно к соревнованиям. «Радость» больше отражает ситуацию, в которой ты хотел оказаться, но она приносит очень много тяжелых эмоций. Надо себе напоминать об амбивалентности — у любого твоего выбора есть негативная сторона. Тяжелые эмоции и Олимпиада — это пакетное соглашение. Понимая это, жить попроще.