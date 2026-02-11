Олимпиада 2026
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

11 февраля, 17:00

Кожевникова — о словах Непряевой про отсутствие поддержки: «Сейчас нельзя никого клеймить»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Непряева.
Фото Global Look Press

Призер Олимпиады по фристайлу и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью «СЭ» прокомментировала слова Дарьи Непряевой после спринта на Играх в Италии о том, что она не получает поддержки от других российских лыжниц.

Олимпиада-2026 в&nbsp;Милане: онлайн-трансляция 11&nbsp;февраля.Старт хоккейного турнира, итог танцоров в фигурном катании: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

— Дарья упомянула, что не получает поддержки и от других лыжниц, а в основном ее подбадривают коллеги-мужчины. Нормальная ли это ситуация в женском индивидуальном спорте? Почему так происходит? Было ли в вашей карьере подобное?

— В моей карьере было очень по-разному. Рассуждать, нормально ли, что люди поддерживают по-разному, имеет тот же смысл, что и рассуждения о том, что женщины отличаются от мужчин и что у 10 млрд людей на планете Земля своя уникальная психика. Речь не о поддержке.

Сложилась аномальная ситуация: в силу двойных стандартов одни нации выступают, другие дискриминированы. Само по себе это очень злит. Давление нарастает, когда краник допуска открыли, но, чтобы просочиться в него, нужно приложить усилия, часто несовместимые с выживанием.

Например, молодой одинокий атлет может себе позволить действовать стратегически, пожертвовать заработком здесь, чтобы организовать возможности выступать там. Более взрослый атлет с детьми и обязательствами не может себе позволить паузы в оплачиваемых гонках или смену работодателя, потому что семью надо кормить. И то, что атлеты злятся на это, — совершенно нормально. Нормально также, что атлет не находит в себе сил феерить и рассыпаться в публичной поддержке тех, кто до Олимпиады добрался. Сейчас нельзя никого клеймить, надо просто этот период пережить с наименьшими потерями.

— Сложно ли отпустить негативную ситуацию и кайфовать на Олимпиаде? Что для этого нужно сделать?

— Вы пробовали бежать полтинник в соревновательном режиме? Я вообще не употребляю слова «кайф» применительно к соревнованиям. «Радость» больше отражает ситуацию, в которой ты хотел оказаться, но она приносит очень много тяжелых эмоций. Надо себе напоминать об амбивалентности — у любого твоего выбора есть негативная сторона. Тяжелые эмоции и Олимпиада — это пакетное соглашение. Понимая это, жить попроще.

Дарья Нерпяева.«Это здоровая самопомощь». Психолог поддержала Непряеву после нервного интервью Дарьи

Дарья Непряева
Олимпиада
Елизавета Кожевникова

  • fell62

    похрюкай )))

    12.02.2026

  • Николай Викторов

    Клеймить своих во время игр - плохо. Клеймить спортиков, отказавшихся от своей родины ради возможности поучаствовать в дерьмоолимпиадке - можно!

    12.02.2026

  • Пан Юзеф

    Хорошо сказано.)))

    11.02.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Про вашу машину я понял...

    11.02.2026

  • Конрад Михельсон

    Надо мозги включать когда интервью даёшь...

    11.02.2026

  • trops57

    Надо, как американцы, больше бомбить, взрывать, гнобить, выкручивать руки, тогда история будет отличная

    11.02.2026

  • trops57

    О чём речь? Никто из поехавших спортсменов не представляет страну. Точно, поехали не самые сильные. Это их выбор.Кроме журналистов, зарабатывающих на подобных статьях и болельщиков, которые поддерживают всё что против России, никто, никого не клеймит.

    11.02.2026

  • 804alex

    В будущем, после определенного события, вся Россия снова начнет понимать, что не правильно жили, не того любили, не тех гнобили. Доказано нашей истоиией.

    11.02.2026

  • Пан Юзеф

    У меня ни хрена нет. Я Патриот.

    11.02.2026

  • Пан Юзеф

    Поищите в интернете значение слова "сарказм".

    11.02.2026

  • Noodls

    Враг России у вас в зеркале. И где модератор, когда тут такие фашисткие посты. Или это другое?

    11.02.2026

  • survival

    Таких вообще нельзя на олимпиаду пускать. Мало ли, на дистанции у кого винтовку свистнет или патроны.

    11.02.2026

  • Valery Petrukhin

    Кое-кому бы престарелых бабушек, потерявших лыжныю палку (пардон, клюку), консультировать. Что за психолог такой? .......я прямо сказала, что у нас ее не любят, а любят только в Гейропе? Есть отличный адекдот про психиатров: "Как начинается рабочий день психиатра?: Кто первый успел надеть халат - тот и доктор!" Видимо, первой успела надеть!!!!

    11.02.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    Мало ли было клептоманок... Нещитово - про Симон (отбыла наказание, ущерб возместила). Про пищать - это интересно... Даша на вырост - это уместно.

    11.02.2026

  • Дмитрий Ушкачев

    У вас есть горячее (возможно, холодное) западное тавро? Или щипцы-татуираторы западной маркировки?

    11.02.2026

  • Пан Юзеф

    Я бы еще на Милан сбросил! Чего Лондон бонбить, там нет никого. А в Милане и Клебо, и Кросби и все враги России собрались. Мы их одним ударом!

    11.02.2026

  • Пан Юзеф

    А мы это... Типа того... Запрос в Думу отправим. Они нам и скажут.

    11.02.2026

  • Котовский

    Норм, пацанчик, ты не укромразь. А котик хохлоподстилка.

    11.02.2026

  • Заполярье

    "Надо себе напоминать об амбивалентности — у любого твоего выбора есть негативная сторона. Тяжелые эмоции и Олимпиада — это пакетное соглашение". Я вскрою ваш кейс! Что ещё там? Естественно не про дело или ещё какие хорошие вещи ... И так, начиная с 2000 года! Гойда! :rabbit::face_with_monocle::relieved::zany_face:

    11.02.2026

  • Фирсыч

    Её хвалить надо? Пожалуйста. Непряева лучшая лыжница мира! Ну, после двух десятков других лыжниц.

    11.02.2026

  • Фирсыч

    Пан Юзеф! Поздно их клеймить. Остаётся, одно, как говорила наша главная патриотка, Вяльбе. Сбросить бонбу на Лондон! Или она уже передумала, хочет с ними дружить? Ох, женщины, такие переменчивые.

    11.02.2026

  • Фирсыч

    Так себе, скрепа.

    11.02.2026

  • Котовский

    Ты кто такой, чтобы Непряеву критиковать?

    11.02.2026

  • PeterMunch

    у россиян

    11.02.2026

  • english2000

    Вы, Пан Юзеф, замутил очень сложную тему: если западных можно клеймить, то где границы запада? Так и до востока можно дойти...

    11.02.2026

  • sdf_1

    Жюли Симон клеймили по полной программе за незаконное пользование кредиткой своей напарницы по сборной Бреза-Буше. Проще говоря, за кражу. И это не мешало ей выигрывать титулы. А один она выиграла прямо сегодня, став олимпийской чемпионкой. В общем, Непряевой надо меньше пищать и больше тренироваться. Пока как спортсменка она так себе

    11.02.2026

  • slddrozdov25

    "У нас" – это у кого, г-н Мунк?

    11.02.2026

  • Пан Юзеф

    Как нельзя никого клеймить? Ну ладно, россиян нельзя, но западных допингеров-то! Тоже что ли не клеймить?

    11.02.2026

  • Конрад Михельсон

    Завтра посмотрим ее на десятке...Только чтобы не упала...пускай бьется...

    11.02.2026

  • esilch

    Смени профессию или страну. Тогда уж.

    11.02.2026

  • Петер Мунк

    Даша молодец, что поехала на Олимпиаду и выступает за себя. Впрочем за это её и ненавидят, такая уж у нас скрепа.

    11.02.2026

    • Кожевникова — об интервью Непряевой на Олимпиаде: «Дарья реагирует абсолютно функционально»

    Семин поддержал российских лыжников на Олимпиаде: «Был бы я там, то пошел на все соревнования с участием наших»

