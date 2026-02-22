Непряева — об ошибке при смене лыж во время марафона на Олимпиаде: «Мне очень стыдно»

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала свою ошибку при смене лыж в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026.

23-летняя россиянка заехала в чужой бокс и надела лыжи немки Катарины Хенниг. Непряева финишировала 11-й. После окончания гонки стало известно, что результат Непряевой аннулировали.

«Я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то я подумала о Савелии [Коростелеве] — у него был 12-й номер. Я не знаю, что у меня было в голове. Я думала, что у меня тоже 12-й номер, и у меня не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи.

Были сомнения, что лыжи едут не так, как я планировала. Опускаю голову, смотрю, что это не мои лыжи.

Паника охватила. Весь четвертый круг — не понимаю, что делать. Не думаю о гонке, думаю, что, скорее всего, меня снимут. На каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Они мне кричат ехать дальше. Когда в группе уходила на пятый круг, мне начали кричать, что все нормально. В голове было полное непонимание, что происходит.

На финише я поговорила с Катариной, я говорю, я надела твои. Она сказала: «Правда? Я даже не знала, все нормально, не переживай, все хорошо». Мне очень стыдно», — сказала Непряева в эфире Okko.

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