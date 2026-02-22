Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

Непряева — об ошибке при смене лыж во время марафона на Олимпиаде: «Мне очень стыдно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Непряева и Катарина Хенниг после финиша марафона на Олимпийских играх 2026 года.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала свою ошибку при смене лыж в марафоне на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026.

23-летняя россиянка заехала в чужой бокс и надела лыжи немки Катарины Хенниг. Непряева финишировала 11-й. После окончания гонки стало известно, что результат Непряевой аннулировали.

«Я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то я подумала о Савелии [Коростелеве] — у него был 12-й номер. Я не знаю, что у меня было в голове. Я думала, что у меня тоже 12-й номер, и у меня не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи.

Были сомнения, что лыжи едут не так, как я планировала. Опускаю голову, смотрю, что это не мои лыжи.

Паника охватила. Весь четвертый круг — не понимаю, что делать. Не думаю о гонке, думаю, что, скорее всего, меня снимут. На каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Они мне кричат ехать дальше. Когда в группе уходила на пятый круг, мне начали кричать, что все нормально. В голове было полное непонимание, что происходит.

На финише я поговорила с Катариной, я говорю, я надела твои. Она сказала: «Правда? Я даже не знала, все нормально, не переживай, все хорошо». Мне очень стыдно», — сказала Непряева в эфире Okko.

Дарья Непряева, лыжные гонки Олимпиада 2026: марафон / масс-старт&nbsp;&mdash; онлайн трансляция.Андерссон взяла золото, Непряева дисквалифицирована за ошибку со сменой лыж: онлайн-трансляция марафона на Олимпиаде-2026

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дарья Непряева
Катарина Хенниг
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
«Зенит» вышел из переговоров, «Спартак» забыл про табу воспитанника ЦСКА. Что известно о возможном возвращении Головина в Россию
Что произошло за день 4 сентября. Главное
Гидрометцентр назвал прошедшее лето самым теплым в РФ за всю историю наблюдений
«Почти до конца все будут думать, что я — главный злодей»: Медведев — о птицах на сетке и кино в стиле US Open
В Берлине у Русского дома проходит акция против его закрытия
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Веденин-младший об инциденте Непряевой с чужими лыжами: «В российской практике это дисквалификация без вариантов»

В ФЛГР назвали достойным выступление российских лыжников на Олимпиаде-2026
Новости
RSS RSS
Все новости