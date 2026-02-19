19 февраля, 21:43

Сафонов пожелал удачи Непряевой и Коростелеву в марафоне на Олимпиаде-2026

Руслан Минаев

Вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов пожелал российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву удачи перед марафоном на Олимпийских играх 2026 года.

«Савелий и Дарья, желаю вам удачи. Я даже немножко вам завидую, потому что самому хотелось бы представлять Россию на международных соревнованиях. А у вас выпадает такая возможность, поэтому это уже победа. Желаю большой удачи. И чтобы в конце вы сами были довольны. Это самое главное. Будем смотреть и болеть. Мы с вами», — сказал футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.

Коростелев и Непряева примут участие в марафоне 21 и 22 февраля соответственно.

