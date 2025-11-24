CAS вынесет вердикт по делу российских лыжников не позднее 10 декабря

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску Ассоциации лыжных видов спорта России 1 декабря, сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что решение будет принято не позднее 10 декабря.

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о недопуске российских лыжников к международным соревнованиям олимпийского сезона. Российская сторона подала апелляцию на это решение и попросила CAS обязать FIS разрешить участие спортсменов, тренеров и официальных лиц из России во всех турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе в соответствии с критериями МОК.

Ранее также сообщалось, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения россиян на турниры. Норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия лыжников из России.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.