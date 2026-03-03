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3 марта, 06:42

Бородавко прокомментировал слова Коростелева о том, что Большунов не помешал бы Клебо взять олимпийское золото

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова лыжника Савелия Коростелева о том, что Александр Большунов не составил бы конкуренцию Йоханнесу Клебо в борьбе за золото миланской Олимпиады.

— 6 из 6 Клебо — случившийся факт, это отрицать нельзя. Но мы все смотрим куда-то далеко, на запад. У нас есть своя Вяльбе, не менее великая, которая сотворила такое! А мы превозносим Клебо. У нас есть свои герои, мы должны их продвигать.

Да, мы констатируем факты, но не более того. Не будем поднимать многие нюансы, которые присутствуют, мы задавали много раз вопросы на эту тему, и никто не может ответить. «Если бы, да кабы» мы тоже не включаем. Но есть обида, что нам не позволено участвовать все эти четыре года. И когда в шведской прессе началось обсуждение возвращения Александра Большунова, там сразу написали — так это же в лыжных гонках будет коллапс! Мы видим, как они довольны. Это у них коллапс будет! Очень сильно стремились к этому, сейчас наслаждаются нашим отстранением.

Один человек приехал и уже навел посередине шороху. Если будут еще такие же, как он — а у нас есть примерно равных 3-4 человека, то они могут действительно многих подвинуть, вклиниться между норвежцами. Интерес к лыжным гонкам резко возрастет. Но они очень-очень сильно боятся этого.

— Савелий говорил, что Большунов такого Клебо не смог бы обыграть.

— Это он так думает. Это его мысли. Не надо говорить за Большунова. То, что может Большунов, может только Большунов. И за него говорить не надо. Он все до этого сказал своими результатами, своими регалиями. А оценивать его по российским стартам я бы не стал.

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Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Савелий Коростелев
Юрий Бородавко

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