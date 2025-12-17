Восемь российских ски-альпинистов получили лицензии для участия в международных турнирах

Восемь российских ски-альпинистов по состоянию на середину декабря получили от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) лицензии, дающие право участия в международных турнирах под эгидой ISMF, сообщает ТАСС.

Ими стали Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

Ближайший этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет в Куршевеле (Франция) 15-16 января.