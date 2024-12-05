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Васильев о ски-альпинистах: «Тенденции нет. Международные федерации — отдельные государства»

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что не видит тенденции в допуске российских ски-альпинистов на международные старты.

«Тенденции здесь никакой не вижу. Каждая международная федерация как отдельное государство, которое существует по своим принципам. Просто есть еще здравые люди, которые понимают абсурдность сложившейся ситуации. Пережив не самые лучшие времена в плане конкуренции и смотрибельности соревнований, они, возможно, задумались даже о справедливости в целом. Тут все зависит от конкретных руководителей, от их отношения к России и российским спортсменам. К сожалению, практика показывает, что у большинства из них здравого смысла нет», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

В среду Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях сезона-2024/25 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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