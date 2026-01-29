Ски-альпинизм, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований
Опубликовано расписание соревнований по ски-альпинизму на Олимпиаде-2026
Соревнования по ски-альпинизму в рамках Олимпийских игр-2026 пройдут с 19 по 21 февраля. В Милане и Кортине будут разыграны три комплекта медалей (в мужском спринте, женском спринте и смешанной эстафете).
В мужском спринте примет участие российский ски-альпинист в нейтральном статусе Никита Филиппов.
Расписание соревнований по ски-альпинизму
19 февраля, четверг
11.50. Мужчины. Спринт. Раунд-I
11.50. Женщины. Спринт. Раунд-I
14.55. Мужчины. Спринт. Финал
14.55. Женщины. Спринт. Финал
21 февраля, суббота
15.30. Смешанная эстафета
На Олимпиаде-2026 ски-альпинизм включен в программу впервые в истории Игр.
Полный календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине по видам спорта и дням доступен в разделе разделе Олимпиады сайта «СЭ».
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