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ОИ Милан Кортина 2026

29 января, 21:30

Ски-альпинизм, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

Опубликовано расписание соревнований по ски-альпинизму на Олимпиаде-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Филиппов.
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Соревнования по ски-альпинизму в рамках Олимпийских игр-2026 пройдут с 19 по 21 февраля. В Милане и Кортине будут разыграны три комплекта медалей (в мужском спринте, женском спринте и смешанной эстафете).

В мужском спринте примет участие российский ски-альпинист в нейтральном статусе Никита Филиппов.

Расписание соревнований по ски-альпинизму

19 февраля, четверг

11.50. Мужчины. Спринт. Раунд-I

11.50. Женщины. Спринт. Раунд-I

14.55. Мужчины. Спринт. Финал

14.55. Женщины. Спринт. Финал

21 февраля, суббота

15.30. Смешанная эстафета

Олимпийские кольца: Игры 2026 пройдут в&nbsp;городах Милан и&nbsp;Кортина-д'Ампеццо, а&nbsp;также прилегающих к&nbsp;ним провинциях и&nbsp;долинах.Олимпийские игры 2026 в Милане: даты и расписание, участники и фавориты

На Олимпиаде-2026 ски-альпинизм включен в программу впервые в истории Игр.

Полный календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине по видам спорта и дням доступен в разделе разделе Олимпиады сайта «СЭ».

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Олимпиада
Никита Филиппов

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