Ски-альпинист Филиппов: «На Кубок мира в США решили не лететь»

Ски-альпинист Никита Филиппов, уже заработавший именную квоту на Олимпийские игры в Италии, рассказал «СЭ», как будет строиться его подготовка в зимний сезон-2025/26.

— Ты сейчас дома, на Камчатке. План на олимпийский сезон уже есть?

— 20 октября уезжаем на Эльбрус, там снег уже будет, во всяком случае в горах, а если повезет, то получится покататься и пониже. До 15 ноября пробудем там, затем на месяц — с 18 ноября по 18 декабря едем в Италию, недавно получили визы. Там будем жить на Пассо Тонале, куда также обещают приехать китайцы и некоторые итальянцы. Возможно, если все получится, если договоримся, пробежим там вертикальную и спринтерскую гонки в рамках чемпионата Италии, вне конкурса. Если нет, то будут контрольные старты.

18 декабря прилетаю в Магнитогорск на первый этап Кубка России, там побегаю две гонки и после этого еду на сбор. Пока планируется Домбай, на 1600 м над уровнем моря. Новый год встречаю там, а 15 января — второй этап Кубка мира в Куршевеле. Первый этап мы пропускаем, он в Америке проходит в начале декабря. Это долгий перелет, смена часовых поясов. Решили, что не стоит. Лучше сфокусироваться на подготовке к Олимпиаде.

— Куршевель будет в январе, и останется месяц до Олимпийских игр.

— Да, но январь будет с точки зрения стартов плотным месяцем — три этапа Кубка мира.