12 ноября, 15:12

Ски-альпинист Филиппов считает включение в «Миротворец» необоснованным

Анастасия Пилипенко

Ски-альпинист Никита Филиппов считает включение в базу «Миротворца» надуманным и необоснованным.

«Думаю, что эта база на допуск не повлияет, очень странные и безосновательные доказательства у них. Даже вот эта надпись на футболке «Я люблю RF» — это футболка бренда Red Fox, а они это «притянули за уши». Про футболку «Лукойл» — это фото 2020 года. Но даже если и так, то в чем здесь нарушение и покушение на суверенитет другой страны? То, что я публикую пост ко Дню России, — это тоже покушение? Ну молодцы, постарались, провели анализ, но пока слабо, ищите дальше», — цитирует Филиппова ТАСС.

Филиппов стал первым российским спортсменом, который отобрался на Олимпийские игры 2026 года.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.

Источник: ТАСС
