Российской ски-альпинистке запретили выступать в своем шлеме на турнире во Франции

Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова рассказала о проблемах перед стартом Кубка мира во французском Куршевеле.

По словам спортсменки, она не сумела взять с собой во Францию собственные лыжи и палки. Также ей запретили использовать шлем и рюкзак. Прохорова рассказала, что инвентарем с ней поделились представители других стран.

«В итоге у меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии. Вот такая настоящая семья у нас в ски-альпинизме!» — написала Прохорова в своем Telegram-канале.

Первый этап Кубка мира по ски-альпинизму стартует 14 декабря.