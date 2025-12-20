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20 декабря 2025, 18:35

Филиппов — о приглашении МОК на Олимпиаду: «Можно с холодной головой продолжать готовиться»

Алина Савинова

Российский ски-альпинист Никита Филиппов отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отправил ему приглашение на Олимпиаду 2026 года.

12 декабря 23-летний спортсмен получил нейтральный статус, дающий ему право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF). Летом 2025 года Филиппов первым из россиян отобрался на Игры в Италии.

«На сайте Олимпийского комитета вышла новость о том, что МОК прислал мне приглашение на Олимпийские игры-2026. Пока приглашение лично не видел, но если есть новость, значит, официальную проверку уже прошел и можно с холодной головой продолжать готовиться. Мы сейчас в Магнитогорске, побежим 1-й этап кубка России, на гонках обещают температуру в минус 25 градусов! Закаляемся! Два дня гонок: вечерняя вертикальная и утренний спринт», — написал Филиппов в своем Telegram-канале.

Ранее приглашение на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии приняли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Источник: https://t.me/filippov_nikita11/896
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Никита Филиппов
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