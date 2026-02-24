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24 февраля, 01:36

Филиппов: «План на будущее — золото на Играх-2030»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Никита Филиппов.
Фото Артём Бухаев, «СЭ»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после возвращения в Россию с зимних Олимпийских игр-2026 в Италии заявил, что намерен завоевать золотую медаль Олимпиды-2030.

«Ощутил поддержку, она была большая. Была шутка про цветмет. Считаю, что медаль — это кусок метала. Напоминание об эмоциях, которые были. Ощутил олимпийский дух, рад выступлению. Доволен результатом. Моим планом минимум была медаль, а максимум — золото. План на будущее — золото на Играх-2030», — сказал 23-летний спортсмен в аэропорту.

Филиппов стал серебряным призером Олимпиады-2026 в спринте. Победил испанец Ориоль Кардона Колл. Третье место занял француз Тибо Ансельме. Россиянин выступал в нейтральном статусе.

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Олимпиада
Никита Филиппов

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