Филиппов: «План на будущее — золото на Играх-2030»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после возвращения в Россию с зимних Олимпийских игр-2026 в Италии заявил, что намерен завоевать золотую медаль Олимпиды-2030.

«Ощутил поддержку, она была большая. Была шутка про цветмет. Считаю, что медаль — это кусок метала. Напоминание об эмоциях, которые были. Ощутил олимпийский дух, рад выступлению. Доволен результатом. Моим планом минимум была медаль, а максимум — золото. План на будущее — золото на Играх-2030», — сказал 23-летний спортсмен в аэропорту.

Филиппов стал серебряным призером Олимпиады-2026 в спринте. Победил испанец Ориоль Кардона Колл. Третье место занял француз Тибо Ансельме. Россиянин выступал в нейтральном статусе.