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Российский ски-альпинист Филиппов — об организации Кубка мира: «Фтор запрещен, но никто не проверяет»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Российский участник этапа Кубка мира по ски-альпинизму в Азербайджане Никита Филиппов в интервью «СЭ» рассказал, что организаторы турниров не проверяют спортсменов на использование запрещенных фторосодержащих парафинов.

— Есть сложности с инвентарем из-за санкций?

— Небольшие — с его доставкой. Не весь топовый инвентарь, который я бы хотел, можно быстро и без заметных переплат доставить в Россию. А вообще все снаряжение отличное, мне нравится. Конечно, можно было довести ботинки и лыжи до топовых последних моделей, но это уже нюансы. Знаете, можно сравнить с покупкой последнего айфона в плане жизненной необходимости — если у тебя и так есть работающая предыдущая модель.

— Я задал вопрос про инвентарь, потому что ты после спринта сказал, что по три секунды проигрывал соперникам на спуске. Это много.

— Я пересчитал потом: получилось, что основное отставание было на верхней перестежке. Соперники делают ее очень быстро. Есть предположение, что в Европе спортсмены могут постоянно тренироваться в соревновательных комбинезонах, потому что тепло. А в России холодно, мы надеваем еще что-то, чтобы не замерзнуть — и, таким образом, отработать перестежку в аналогичных объемах не можем. В принципе, это можно рассматривать как точку роста.

На спусках были примерно на равных, кого-то даже обыграл. Но сервис у иностранцев немного лучше. И что-то мне подсказывает, что на спринте кто-то из соперников использовал высокофтористые парафины, в отличие от нас.

— Стоп. Фтор же запрещен.

— Да, запрещен. Но аппарата для проверки у международной федерации нет.

Никита Филиппов. «Всегда хочется открыть дверь с ноги». Интервью сильнейшего российского ски-альпиниста

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