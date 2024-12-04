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Шабалин — о нейтральном статусе российских ски-альпинистов: «Никто осуждать СВО не заставлял»

От российских ски-альпинистов не требовали осуждать СВО для получения нейтрального статуса
Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин рассказал об условиях предоставления нейтрального статуса российским спортсменам.

В среду, 4 декабря, стало известно, что Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила россиян до участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

«Их проверяли, прежде чем дать лицензии — смотрели их публикации, отношение к силовым структурам, источники финансирования. Подписывали ли декларации? Да, но в них не было ни слова про отречение [от страны], никто осуждать СВО не заставлял, ничего подобного там нет. Текст достаточно нейтральный», — цитирует Шабалина ТАСС.

По словам тренера, нейтральный статус получили Никита Филиппов, Павел Якимов, Андрей Федоров, Дарья Зинченко и Варвара Прохорова.

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Ранее председатель комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов заявил, что спортсмены планируют принять участие в этапах Кубка мира сезона-2024/25, которые являются квалификационными соревнованиями на Олимпиаду 2026 года в Италии.

Источник: ТАСС
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