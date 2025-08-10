Российские ски-альпинисты еще не получили международные лицензии на олимпийский сезон

Ски-альпинисты из России пока не получили лицензии для участия в международных турнирах в олимпийском сезоне, сообщает ТАСС.

Отмечается, что, по состоянию на 10 августа, на получение лицензий Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF) претендуют 106 спортсменов. 86 из них уже стали обладателями лицензий «элита», которая позволяет принимать участие в чемпионатах и Кубках мира.

В сезоне-2024/25 семь российских спортсменов имели лицензии ISMF.

Первый этап Кубка мира по ски-альпинизму сезона-2025/26 будет проходить с 6 по 7 декабря в американском Солитуде.